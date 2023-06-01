Пригожин заявив про вихід основної сили ПВК Вагнера з Бахмута

Відео Пригожин виклав у телеграм-канал.

Вагнерівці зафільмували розмову зі своїм очільником поблизу вантажного авто з бійцями, де повідомили, що в Бахмуті залишається приблизно 12 військових компанії.

"Тобто сьогодні основна частина вийде, а інші до 5 числа, як передбачали. Тепер тут розміщуємося, на Бахмуті нас вже бути не повинно. Я думаю, тут будемо далі готуватися, відпочивати. Вітаю в тиловій зоні", - сказав на відео Пригожин.

Що відомо про заяви Пригожина

Між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки.

21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу.

Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.

13 березня Інститут вивчення війни констатував, що конфлікт між міноборони Росії та Євгеном Пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут.

15 травня зазначалося, що засновник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, розкрити дані про позиції військ РФ для атак.

31 травня стало відомо, що російська група найманців ПВК Вагнера використовує Twitter і Facebook для залучення нових терористів.