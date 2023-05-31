Пригожин використовує Twitter і Facebook для вербування вагнерівців, - Politico
Російська група найманців ПВК Вагнера використовує Twitter і Facebook для залучення нових терористів
Про це повідомляє Politico
Оголошення про вакансії в компанії Wagner, за останні 10 місяців набрали майже 120 тис. переглядів у двох соцмережах.
Вагнерівців вербують десятками мов, зокрема французькою, в'єтнамською та іспанською. У дописах публікують контактні номери телефонів, акаунти в Telegram і пропозиції зарплат, близько 2 800 євро на місяць, а також різні пільги.
"Наскільки успішними були кампанії - незрозуміло. Проте підбурювання до насильства та пропаганда російських нападів на Україну майже напевно є порушенням окремих умов використання Facebook і Twitter, які забороняють такі матеріали", - пише Politico.
У компанії Meta, яка є власником Facebook, запевняють, що знають про небезпечність ПВК Вагнера і вона не може бути присутньою на їхніх платформах.
Представники Meta додали, що компанія видаляє контент ПВК Вагнера, якщо його помічає. Проте у Politico інші дані:
"Дослідження оголошень про роботу проводилося протягом одного місяця з середини квітня до 19 травня. На момент завершення 58 із 60 публікацій залишалися доступними (прим. - два були видалені Facebook після того, як до них звернувся Politico)", - йдеться у повідомленні.
- Між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки.
- 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу.
- Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
- 13 березня Інститут вивчення війни констатував, що конфлікт між міноборони Росії та Євгеном Пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут.
- 15 травня зазначалося, що засновник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, розкрити дані про позиції військ РФ для атак.
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