Пригожин використовує Twitter і Facebook для вербування вагнерівців, - Politico

Про це повідомляє Politico

Оголошення про вакансії в компанії Wagner, за останні 10 місяців набрали майже 120 тис. переглядів у двох соцмережах.

Вагнерівців вербують десятками мов, зокрема французькою, в'єтнамською та іспанською. У дописах публікують контактні номери телефонів, акаунти в Telegram і пропозиції зарплат, близько 2 800 євро на місяць, а також різні пільги.

"Наскільки успішними були кампанії - незрозуміло. Проте підбурювання до насильства та пропаганда російських нападів на Україну майже напевно є порушенням окремих умов використання Facebook і Twitter, які забороняють такі матеріали", - пише Politico.

У компанії Meta, яка є власником Facebook, запевняють, що знають про небезпечність ПВК Вагнера і вона не може бути присутньою на їхніх платформах.

Представники Meta додали, що компанія видаляє контент ПВК Вагнера, якщо його помічає. Проте у Politico інші дані:

"Дослідження оголошень про роботу проводилося протягом одного місяця з середини квітня до 19 травня. На момент завершення 58 із 60 публікацій залишалися доступними (прим. - два були видалені Facebook після того, як до них звернувся Politico)", - йдеться у повідомленні.