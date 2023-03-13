Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що міністр оборони Сергій Шойгу та начальник генерального штабу генерал Валерій Герасимов, найімовірніше, скористаються можливістю, щоб навмисно використовувати як елітні, так і засуджені сили Вагнера в Бахмуті, щоб послабити Пригожина та підірвати його амбіції щодо більшого впливу в Кремлі.

Міноборони РФ все більше обмежувало можливості Пригожина з вербування зеків та зберігання боєприпасів, змушуючи його публічно визнати свою залежність від відомства. Так, він уже публічно скаржився, що відправив листа і намагався направити свого представника – ймовірно, до Шойгу й Герасимова – з терміновою вимогою боєприпасів, але його представнику не дозволили подати скарги.

В Інституті зазначили, що засновник ПВК Вагнера зміг збільшити свої сили на 40 000 засуджених, ймовірно, з дозволу Кремля на вербування у в'язницях у 2022 році, але втратив цей дозвіл і доступ до цього кадрового резерву на початку 2023-го. На цьому тлі він пригрозив вивести свої сили з Бахмута і натякнув, що МО РФ "використало їх, щоб взяти на себе основний тягар інтенсивної міської війни на виснаження", і "захопити Бахмут", зберігши водночас звичайні російські сили. На думку експертів, ці погрози та скарги свідчать, що Пригожин усвідомлює серйозність свого конфлікту з міноборони.

"Можливо, російське військове керівництво намагається використати сили Вагнера і вплив Пригожина на Бахмут", - припускають в ISW.

Експерти відзначили, швидкість просування російських військ у Бахмуті сповільнилася "після виведення українських військ зі східної його частини приблизно 7 березня". Та оцінили, що ПВК Вагнера довелося задіяти свої елітні підрозділи для підтримки наступального імпульсу, але, можливо, ці сили закінчуються під час прямих атак на східну, південну та північну частини Бахмута.

У звіті йдеться, що Пригожин передбачав, що українські війська повністю підуть із Бахмута "через страх неминучого оточення", і сподівався, що його участь в елітних силах Вагнера буде достатньою для створення такого ефекту. Він навіть 3 березня запропонував президенту України Володимиру Зеленському дозволити ЗСУ вийти з Бахмута "за два дні".

"Обмежена інформація про благання Пригожина, ймовірно, вказує на те, що російське військове командування має намір використовувати ПВК Вагнера у межах міста. Прессекретар Східного угрупування військ України Сергій Череватий також зазначив, що українські сили можуть серйозно деградувати вагнерівців і вже за зиму прорідили другий полонений стрій ПВК. Українські військовослужбовці зазначили у відео в соціальних мережах від 12 березня, що вони займають позиції в Бахмуті, очікуючи, поки росіяни "перестріляють один одного" у спробах захоплення міста за рахунок сил Вагнера", – пояснили в ISW.

"Ймовірно, російське військове керівництво намагається помститися Пригожину за конфлікт, який він ініціював у травні 2022 року", - не виключають аналітики.

За їхніми оцінками, Кремль, ймовірно, надав засновнику ПВК свою підтримку, коли російський диктатор Володимир Путін спробував поповнити свої сили добровольцями, щоб уникнути оголошення вкрай непопулярної мобілізації. Пригожин міг переконати Путіна, що він зможе захопити Бахмут, якщо отримає доступ до запасів боєприпасів міноборони РФ і дозволить розширити свої існуючі ультранаціоналістичні вербувальні кампанії, включивши до них звичайних росіян і в'язнів.

Ймовірно, Путін надав Пригожину доступ до цих ресурсів, оскільки все більше розчаровувався у російському військовому командуванні, яке не змогло захопити Київ "за три дні" і фактично розтратило резерви, не досягнувши відчутного результату у війні.

"Путін, напевно, сприйняв заклики російського військового командування до мобілізації як загрозу стабільності свого режиму і довірився Пригожину, сили якого вже допомогли захопити Попасну, Сєверодонецьк і Лисичанськ у Луганській області. Його рішення стати на бік Пригожина, ймовірно, розлютило Шойгу та Герасимова, яким тоді було доручено поділитися обмеженим спорядженням та боєприпасами з найманцями Вагнера", – пояснили в ISW.

Також у звіті інституту йдеться про те, що Пригожин навряд чи зможе повернути собі прихильність Путіна, яку мав у період з травня по жовтень 2022 року.

"Падіння Пригожина, ймовірно, налякає інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх зменшити свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина", – додають експерти.

Крім того, на їхню думку, "Пригожин заробив погану репутацію через те, що ставився до своїх людей, як до гарматного м'яса". А його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу у ПВК Вагнера привабливою для новобранців.

"Конфлікт між міністерством оборони Росії і Вагнером показує, що різні сторони в найближчому оточенні Путіна конкурують між собою в іграх, які не сприяють досягненню загальних цілей Путіна", – зазначають аналітики.