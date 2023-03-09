Конфлікт через снаряди: Пригожину відключили спецзв’язок та заблокували доступ до урядових установ, - росЗМІ
Засновник ППК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств
Про це йдеться у повідомленні пресслужба Пригожина, яке поширили російськими ЗМІ.
"Кухар Путіна" пояснив це небажанням влади постачати ПВК боєприпаси. Тепер же колишній фаворит російського диктатора Володимира Путіна більше не може безпосередньо випрошувати снаряди у армійських генералів.
"Для того, щоб я перестав просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку у всіх офісах у всіх підрозділах. Ще важливий момент: заблокували всі перепустки до всіх відомств, які мають приймати рішення", - йдеться в аудіокоментарі Пригожина, опублікованому його пресслужба.
Головний вагнерівець скаржиться, що ситуація з боєприпасами ніяк не покращала. Тепер для нього єдиним способом отримати це є звернення через медіа.
"Цим я, власне, і збираюся займатись", - заявив Пригожин.
- Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу.
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