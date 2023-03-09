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Головна війна з Росією Конфлікт через снаряди: Пригожину відключили спецзв’язок та заблокували доступ до урядових установ, - росЗМІ

Конфлікт через снаряди: Пригожину відключили спецзв’язок та заблокували доступ до урядових установ, - росЗМІ

9 березня, 2023 четвер
21:12
війна з Росією Євген Пригожин

Засновник ППК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств

Про це йдеться у повідомленні пресслужба Пригожина, яке поширили російськими ЗМІ.

"Кухар Путіна" пояснив це небажанням влади постачати ПВК боєприпаси. Тепер же колишній фаворит російського диктатора Володимира Путіна більше не може безпосередньо випрошувати снаряди у армійських генералів.

"Для того, щоб я перестав просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку у всіх офісах у всіх підрозділах. Ще важливий момент: заблокували всі перепустки до всіх відомств, які мають приймати рішення", - йдеться в аудіокоментарі Пригожина, опублікованому його пресслужба.

Головний вагнерівець скаржиться, що ситуація з боєприпасами ніяк не покращала. Тепер для нього єдиним способом отримати це є звернення через медіа.

"Цим я, власне, і збираюся займатись", - заявив Пригожин.

  • Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу.
Сергій Шойгу
Вагнергейт
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