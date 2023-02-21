Про це він заявив у своїй пресслужбі.

Пригожин зазначив, що військове керівництво РФ не дозволяє надавати ПВК Вагнера боєприпаси та авіатранспорт. За його словами, наразі також було підписано указ про припинення постачання саперних лопаток. Пригожин заявив, що це спроба знищити ПВК, яке можна прирівняти до "держзради".

"Начальник генерального штабу та міністр оборони роздають направо та наліво команди, в яких йдеться про те, щоб ПВК Вагнера не лише боєприпаси не давати, а й не допомагати авіатранспортом. Наразі прийшла інформація, що викреслили отримання саперних лопаток для того, щоб хлопці могли окопуватися. Іде пряма протидія, і це ніщо інше, як спроба знищити ПВК Вагнера. Її можна прирівняти до зради батьківщини. У той момент, коли ПВК Вагнера б'ється за Бахмут, втрачаючи щодня сотнями своїх бійців", - заявив Пригожин.

Він зазначив, що наразі частину боєприпасів надав підрозділ "Ахмат" та деякі інші. За його словами, "генерали, які знаходяться біля керівництва угруповання, підписують документи, зокрема й ті, за які їх посадить у камеру військова прокуратура," аби забезпечити ПВК боєприпасами.