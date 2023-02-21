Полонені вагнерівці підтверджують брак боєприпасів та медикаментів, - речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитрашківський
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський підтвердив інформацію про брак боєприпасів та медикаментів в найманців ПВК Вагнера
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Я можу підтвердити інформацію про брак боєприпасів та медикаментів у ПВК Вагнера. Цю інформацію підтверджують також полонені вагнерівці. Також вони розповідають про суперечки між найманцями та військовослужбовцями регулярної армії РФ. Зараз вагнерівців мало спостерігаємо на лінії фронту, адже в них немає чим воювати", - розповів Дмитрашківський
Полковник ЗСУ додав, що росіяни відправляють підкріплення своїм підрозділам на Донеччині
"Також ми отримали повідомлення про те, що 155 та 40 бригади армії РФ не вивели з окупованих територій України. Натомість їх обʼєднали в одну бригаду та залишили на території окупованої Донеччини. Також до них підвезли підкріплення у понад 43 автобусів, які були помічені у Мелітополі. В основному це мобілізовані росіяни", - додав він.
- 18 лютого мер Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області зафіксували 43 автобуси РФ із бойовиками ПВК Вагнера
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.3
Купівля 39.3Продаж 39.93
-
EUR
Купівля 41.44Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе