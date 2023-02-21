Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Я можу підтвердити інформацію про брак боєприпасів та медикаментів у ПВК Вагнера. Цю інформацію підтверджують також полонені вагнерівці. Також вони розповідають про суперечки між найманцями та військовослужбовцями регулярної армії РФ. Зараз вагнерівців мало спостерігаємо на лінії фронту, адже в них немає чим воювати", - розповів Дмитрашківський



Полковник ЗСУ додав, що росіяни відправляють підкріплення своїм підрозділам на Донеччині



"Також ми отримали повідомлення про те, що 155 та 40 бригади армії РФ не вивели з окупованих територій України. Натомість їх обʼєднали в одну бригаду та залишили на території окупованої Донеччини. Також до них підвезли підкріплення у понад 43 автобусів, які були помічені у Мелітополі. В основному це мобілізовані росіяни", - додав він.



18 лютого мер Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області зафіксували 43 автобуси РФ із бойовиками ПВК Вагнера