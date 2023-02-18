РФ перекинула вагнерівців на Запорізький напрямок, - Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області зафіксували 43 автобуси РФ із бойовиками ПВК Вагнера
Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок "урочисто" вирушило свіже гарматне м’ясо", - ствердив мер міста.
Так, він зазначив, що в Мелітополі опинилися 43 автобуси з російськими бойовиками ПВК Вагнера. Колону супроводжували позашляховики, які мали відповідну позначку "ЧВК".
- Нагадаємо, за даними Білого дому загальні втрати ПВК Вагнера в Україні складають понад 30 тис., з них 9 тис. вбитими, і практично половина загинула в боях з середини грудня, майже 90% з них – засуджені.
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