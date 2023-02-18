Сили оборони України ліквідували вже 9 тис. вагнерівців, - Білий дім
Загальні втрати ПВК Вагнера в Україні складають понад 30 тис., з них 9 тис. вбитими і практично половина загинула в боях з середини грудня, майже 90% з них – засуджені
Такими оцінками поділився під час брифінгу в п'ятницю координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, пише "Голос Америки".
"Це люди, яких він [Євген Пригожин] просто витягує з місць ув’язнень і без підготовки, без навчання і належного озброєння кидає як гарматне м’ясо у бій", - сказав Кірбі.
Кірбі вказав, що російські сили, в основному групи Вагнера, продовжують бої навколо Бахмута, однак, відзначив, що це місто не має особливого стратегічного значення.
- Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК влітку почали вербувати ув’язнених із російських тюрем. Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.
- Нещодавно На Луганщині виявили новий цвинтар вагнерівців, яких було ліквідовано в Україні.
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