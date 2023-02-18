Сили оборони України ліквідували вже 9 тис. вагнерівців, - Білий дім

Такими оцінками поділився під час брифінгу в п'ятницю координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, пише "Голос Америки".

"Це люди, яких він [Євген Пригожин] просто витягує з місць ув’язнень і без підготовки, без навчання і належного озброєння кидає як гарматне м’ясо у бій", - сказав Кірбі.

Кірбі вказав, що російські сили, в основному групи Вагнера, продовжують бої навколо Бахмута, однак, відзначив, що це місто не має особливого стратегічного значення.