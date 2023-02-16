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На Луганщині виявили новий цвинтар вагнерівців

16 лютого, 2023 четвер
05:52
війна з Росією ЗСУ ліквідували групу вагнерівців

На цвинтарі під Луганським місцеві жителі виявили 42 свіжі могили, в яких можуть бути поховані бойовики ПВК Вагнера

Про це повідомляє BBC.

Журналістам вдалося знайти у відкритих джерелах інформацію про 37 чоловіків, чиї дані збігаються із написами на могильних табличках — загалом 20 судових вироків стосовно людей, які є повними тезками похованих під Луганском. 35 з них були росіянами, один — громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані.

Журналісти також знайшли сторінки цих людей у соціальних мережах і змогли поговорити з рідними кількох з них.

У всіх трьох випадках журналістам розповідали схожі історії: їх близькі були ув’язнені, зголосились поїхати воювати в складі ПВК Вагнера, залишили колонії в кінці серпня, а в жовтні перестали виходити на зв'язок. Ані представники ПВК Вагнера, ні інших структур з родичам загиблих не зв’язувались.

Видання зазначає, що поховання під Луганськом — вже третій цвинтар, де виявляють десятки могил ув'язнених, які воювали в Україні у складі ПВК Вагнера.

У грудні в станиці Бакинська Краснодарського краю було виявлено 47 могил засуджених. Лише за два місяці кількість поховань збільшилась у шість разів і наприкінці січня могил ув’язнених стало вже 270. Усі вони уквітчані вінками із червоно-чорно-жовтою емблемою, яка зустрічається на нашивках та прапорах ПВК Вагнера.

Ще один цвинтар — а точніше цвинтарну алею — виявили мешканці підмосковного селища Фряново в сусідньому селищі: 22 могили з такими самими  червоно-чорно-жовтими вінками. У мережі можна знайти вироки 12 людей, ініціали яких повністю збігаються з даними на табличках.

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин підтвердив, що цвинтар у Краснодарському краї належить його приватній військовій компанії, але поки не коментував статусу поховань у Підмосков'ї та поблизу Луганська.

Загалом BBC спільно з "Медіазоною" та волонтерами вдалося точно встановити імена 820 убитих ув'язнених. 600 із них загинули за останні три місяці.

  • Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК влітку почали вербувати ув’язнених із російських тюрем. Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

Луганщина
Вагнергейт
втрати окупантів
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