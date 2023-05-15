Пригожин пропонував Україні здати позиції військ РФ, - Washington Post

Про це повідомляє Washington Post.

У матеріалі йдеться, що таку "екстраординарну пропозицію" "кухар Путіна" зробив через свої якісь таємні контакти Головному управлінню розвідки Міноборони України наприкінці січня, коли "вагнерівці" гинули під час штурмів Бахмута тисячами.

"Пригожин публічно ворогував із російськими воєначальниками, які, як він затято заявляє, не змогли озброїти і поповнити запаси його сил, які надавали життєво важливу підтримку військовим зусиллям Москви. Але він також є союзником президента Росії Володимира Путіна, який цілком може розцінити пропозицію Пригожина обміняти життя бійців "Вагнера" на російських солдатів як зрадницьку", - йдеться у публікації.

При цьому документ не уточнює, які позиції російських військ пропонував розкрити керівник "вагнерівців".

"Два українські чиновники підтвердили, що Пригожин кілька разів розмовляв з управлінням української розвідки. Один із чиновників сказав, що Пригожин неодноразово робив пропозицію щодо Бахмута, але Київ відхиляв її, тому що чиновники не довіряють Пригожину і вважали його пропозиції нещирими", - йдеться у матеріалі.

У Вашингтоні також не повірили таким намірам керівника "вагнерівців", розповів офіційний представник США.