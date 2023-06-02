Пригожин заявив, що міноборони РФ замінувало шляхи відходу вагнерівців з Бахмута

Про це повідомляє пресслужба Євгена Пригожина.

"Незадовго до виходу ми виявили підозрілу активність на шляхах нашого висування. Ми викликали правоохоронні органи та виявили близько десятка місць, де було розміщено десятки вибухових пристроїв починаючи від сотень протитанкових мін та закінчуючи тоннами пластиду. Все це було на управлінні", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що закладали ці снаряди представники міністерства оборони Росії.

"На питання, навіщо вони це робили, вони тицяли пальцем нагору. Дані заряди не було необхідності укладати, щоб стримати супротивника, тому що вони знаходяться у тиловій зоні. Тому можна припускати, що цими зарядами хотіли зустріти сили ПВК "Вагнер", - зазначає пресслужба.

За його словами, наразі ведеться розслідування.

Також він зазначив, що станом на 2 червня практично 99% вагнерівців вийшли з Бахмута. Натомість тепер там нібито перебувають лише представники міноборони РФ.

Що наразі відбувається в Бахмуті

20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут.

25 травня терорист заявив про початок виведення своїх підрозділів із Бахмута.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр станом на вечір 31 травня, під контролем Сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині. Також ЗСУ контролюють вхід у саме місто.

Згідно з інформацією Маляр, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена, але окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Уранці 1 червня Пригожин виклав відео, де заявив, що основна частина його бійців виходить у тилові райони з Бахмута.