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У Бахмуті ситуація умовно стабільна, вагнерівці остаточно ще не залишили місто, - Маляр

3 червня, 2023 субота
17:51
Війна з Росією Бахмут

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що у місті Бахмут ситуація умовно стабільна і додала, що вагнерівці остаточно ще не залишили місто

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у telegram.

За даними Маляр, на Бахмутському напрямку російські загарбники намагалися повернути втрачені позиції, однак успіху не зазнали.

Російські найманці з військової компанії Вагнера остаточно Бахмут ще не залишили. Станом на сьогодні вони проводять інструкторську роботу із загонами регулярної армії, що прибули.

  • 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут.
  • 25 травня терорист заявив про початок виведення своїх підрозділів із Бахмута.
  • За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр станом на вечір 31 травня, під контролем Сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині. Також ЗСУ контролюють вхід у саме місто.
  • Згідно з інформацією Маляр, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена, але окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів.
  • Уранці 1 червня Пригожин виклав відео, де заявив, що основна частина його бійців виходить у тилові райони з Бахмута.
  • 2 червня Пригожин заявив, що шляхи відходу з Бахмута для його бійців були заміновані представниками міністерства оборони Росії.
  • 3 червня повідомлялося, що у Бахмуті російське командування перекидає сили повітряно-десантних військ на заміну вагнерівцям.
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Бахмут
Ганна Маляр
Військові новини
Вагнергейт
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