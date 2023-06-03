Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у telegram.

За даними Маляр, на Бахмутському напрямку російські загарбники намагалися повернути втрачені позиції, однак успіху не зазнали.

Російські найманці з військової компанії Вагнера остаточно Бахмут ще не залишили. Станом на сьогодні вони проводять інструкторську роботу із загонами регулярної армії, що прибули.