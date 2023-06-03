У Бахмуті ситуація умовно стабільна, вагнерівці остаточно ще не залишили місто, - Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що у місті Бахмут ситуація умовно стабільна і додала, що вагнерівці остаточно ще не залишили місто
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у telegram.
За даними Маляр, на Бахмутському напрямку російські загарбники намагалися повернути втрачені позиції, однак успіху не зазнали.
Російські найманці з військової компанії Вагнера остаточно Бахмут ще не залишили. Станом на сьогодні вони проводять інструкторську роботу із загонами регулярної армії, що прибули.
- 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут.
- 25 травня терорист заявив про початок виведення своїх підрозділів із Бахмута.
- За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр станом на вечір 31 травня, під контролем Сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині. Також ЗСУ контролюють вхід у саме місто.
- Згідно з інформацією Маляр, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена, але окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів.
- Уранці 1 червня Пригожин виклав відео, де заявив, що основна частина його бійців виходить у тилові райони з Бахмута.
- 2 червня Пригожин заявив, що шляхи відходу з Бахмута для його бійців були заміновані представниками міністерства оборони Росії.
- 3 червня повідомлялося, що у Бахмуті російське командування перекидає сили повітряно-десантних військ на заміну вагнерівцям.
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