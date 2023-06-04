Про це він повідомив у інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

У Данілова запитали, чому Україна утримувала Бахмут, на що секретар РНБО відповів, що Збройні Сили мають захищати свої міста, оскільки без українського спротиву Росія б перемогла у війні.

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб. Наші втрати були у 7,5 раза менші. Ми не маємо права здавати наші міста", - наголосив він.