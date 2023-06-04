Втрати українців у Бахмуті були в 7,5 разів менші, ніж у росіян, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що втрати Росії у Бахмуті за понад пів року склали майже 23 тисячі вояків, в України тим часом втрати менші у 7,5 разів
Про це він повідомив у інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.
У Данілова запитали, чому Україна утримувала Бахмут, на що секретар РНБО відповів, що Збройні Сили мають захищати свої міста, оскільки без українського спротиву Росія б перемогла у війні.
"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб. Наші втрати були у 7,5 раза менші. Ми не маємо права здавати наші міста", - наголосив він.
- 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут.
- 25 травня терорист заявив про початок виведення своїх підрозділів із Бахмута.
- За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр станом на вечір 31 травня, під контролем Сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині. Також ЗСУ контролюють вхід у саме місто.
- Згідно з інформацією Маляр, наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена, але окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів.
- Уранці 1 червня Пригожин виклав відео, де заявив, що основна частина його бійців виходить у тилові райони з Бахмута.
- 2 червня Пригожин заявив, що шляхи відходу з Бахмута для його бійців були заміновані представниками міністерства оборони Росії.
- 3 червня повідомлялося, що у Бахмуті російське командування перекидає сили повітряно-десантних військ на заміну вагнерівцям.
- Також 3 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що у місті Бахмут ситуація умовно стабільна і додала, що вагнерівці остаточно ще не залишили місто.
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