Путін підтримав Шойгу у протистоянні з Пригожиним, - Washington Post
Міноборони РФ планувало дискредитувати главу ПВК Вагнера Євгена Пригожина
Про це пише Washington Post.
Після початку конфлікту з російським міноборони, у відомстві почали планувати інформаційну війну проти Євгена Пригожина.
Міністерство оборони, очолюване Сергієм Шойгу, не хотіло боротися самим з Пригожиним, а планували "знайти союзників з рівним статусом для боротьби з ним".
За даними ЗМІ, Пригожин благав Путіна продовжити набирати найманців у в'язницях, навчати нещодавно мобілізованих і сприяти вербуванню іноземних бойовиків, особливо афганців.
У злитих документах йдеться, що Путін велів Пригожину самостійно розв'язувати ці питання з міноборони, фактично ставши на бік своїх генералів.
Washington Post робить висновки, що Пригожину дозволяли сварити чиновників, оскільки це відповідало путінській стратегії поділу політичної території та поля битви в Україні на окремі групи, що змагаються, щоб жодна з них не стала занадто могутньою.
У документі зазначалося, що інформація отримана шляхом перехоплення або прослуховування повідомлень.
- Голова незаконного формування ПВК Вагнера заявив, що його найманці передадуть свої позиції у Бахмуті військам Рамзана Кадирова 10 травня.
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