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Путін підтримав Шойгу у протистоянні з Пригожиним, - Washington Post

6 травня, 2023 субота
17:06
Війна з Росією путін та шойгу

Міноборони РФ планувало дискредитувати главу ПВК Вагнера Євгена Пригожина

Про це пише Washington Post.

Після початку конфлікту з російським міноборони, у відомстві почали планувати інформаційну війну проти Євгена Пригожина.

Міністерство оборони, очолюване Сергієм Шойгу, не хотіло боротися самим з Пригожиним, а планували "знайти союзників з рівним статусом для боротьби з ним".

За даними ЗМІ, Пригожин благав Путіна продовжити набирати найманців у в'язницях, навчати нещодавно мобілізованих і сприяти вербуванню іноземних бойовиків, особливо афганців.

У злитих документах йдеться, що Путін велів Пригожину самостійно розв'язувати ці питання з міноборони, фактично ставши на бік своїх генералів.

Washington Post робить висновки, що Пригожину дозволяли сварити чиновників, оскільки це відповідало путінській стратегії поділу політичної території та поля битви в Україні на окремі групи, що змагаються, щоб жодна з них не стала занадто могутньою.

У документі зазначалося, що інформація отримана шляхом перехоплення або прослуховування повідомлень.

  • Голова незаконного формування ПВК Вагнера заявив, що його найманці передадуть свої позиції у Бахмуті військам Рамзана Кадирова 10 травня. 
Росія
Сергій Шойгу
Вагнергейт
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