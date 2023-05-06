Про це Євген Пригожин написав у telegram.

Голова ПВК подякував Рамзану Кадирову за те, що той погодився стати на позиції у Бахмуті замість вагнерівців.

"Я вже зв'язуюсь з його представниками, щоб негайно почати здійснювати передачу позицій. 10 травня, о 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця стануть наші бойові товариші і продовжать штурм населеного пункту Бахмут", - ідеться у повідомленні.