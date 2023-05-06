Пригожин віддає Кадирову окуповану частину Бахмута
Голова незаконного формування ПВК Вагнера заявив, що його найманці передадуть свої позиції у Бахмуті військам Рамзана Кадирова 10 травня
Про це Євген Пригожин написав у telegram.
Голова ПВК подякував Рамзану Кадирову за те, що той погодився стати на позиції у Бахмуті замість вагнерівців.
"Я вже зв'язуюсь з його представниками, щоб негайно почати здійснювати передачу позицій. 10 травня, о 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця стануть наші бойові товариші і продовжать штурм населеного пункту Бахмут", - ідеться у повідомленні.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців із Бахмута 10 травня.
- У Головному управлінні розвідки вважають, що заяви про виведення сил зроблені ним на тлі того, що він не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до 9 Травня.
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