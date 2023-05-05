Про це представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів РБК-Україна.

"Пригожин не буде виводити вагнерівців з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до 9 Травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова", - сказав Черняк.

За його словами, ГУР не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.

При цьому Черняк звернув увагу, що у вагнерівців, звичайно, є зараз певні проблеми з забезпеченням боєприпасами.

"Але скільки б їм не давали - їм не буде достатньо. Тобто чим більше їм дають - тим більше їм потрібно і тим більше їм хочеться отримувати", - зазначив представник ГУР.