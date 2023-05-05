Пригожин не виводитиме найманців із Бахмуту, - розвідка
У Головному управлінні розвідки вважають, що заяви про виведення сил зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до 9 Травня
Про це представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів РБК-Україна.
"Пригожин не буде виводити вагнерівців з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до 9 Травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова", - сказав Черняк.
За його словами, ГУР не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.
При цьому Черняк звернув увагу, що у вагнерівців, звичайно, є зараз певні проблеми з забезпеченням боєприпасами.
"Але скільки б їм не давали - їм не буде достатньо. Тобто чим більше їм дають - тим більше їм потрібно і тим більше їм хочеться отримувати", - зазначив представник ГУР.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців із Бахмута 10 травня.
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