Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ПВК Вагнера призупинила вербування найманців

ПВК Вагнера призупинила вербування найманців

2 липня, 2023 неділя
21:32
Війна з Росією ПВК Вагнера

ПВК Вагнера тимчасово зупинила роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії через переїзд до Білорусі

Про це повідомляють російські канали пов'язані з терористичною організацією.

"У зв'язку з тимчасовою неучастю ПВК Вагнера у спеціальній військовій операції та переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово призупиняємо роботу регіональних центрів із набору в ПВК Вагнера терміном на 1 місяць", - йдеться у повідомленні.

Однак, кол-центри з влаштування на роботу продовжують свою роботу.

Чи найманці ПВК Вагнера більше не будуть воювати в Україні

Речник американського держдепу немає коментарів щодо правдивості звітів, що вагнерівці більше не будуть воювати в Україні після заколоту Пригожина у РФ. Раніше про це стверджувала українська розвідка.

"Я б сказав, що ми бачили, як війська Вагнера чинили звірства в Україні. Ми бачили, як вони атакували цивільних осіб та цивільну інфраструктуру. Тож якби це було правдою, ми, очевидно, вітали б це. Але я вважаю, що, як і завжди, із заявами, які виходять з Росії, які виходять від Вагнера, ви повинні сприймати їх з більшою часткою солі. Ми неодноразово бачили випадки, коли вони говорили одне, а робили інше, тому я думаю, що почекаю, щоб побачити – перш ніж робити будь-яку оцінку того, чи це правда, чи ні, я почекаю, щоб побачити факти і як вони розвиваються", - додав він.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Світ
Росія
Вагнергейт
Євген Пригожин
Читайте також:
30 червня, 2023 п'ятниця
На Бахмутському напрямку ЗСУ протистоїть потужне вороже угруповання кількістю до 50 тис. військових, - Череватий
Путін
1 липня, 2023 субота
Під час заколоту Пригожина Путін відпочивав на яхті свого друга Ковальчука, - NYT
1 липня, 2023 субота
За наказом Шойгу вагнерівців ліквідовують на тимчасово окупованих територіях Донеччини й на Запоріжжі, – ЦПД
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 липня
22:10
ЗАЕС
Частина фахівців "Росатому" виїхала з ЗАЕС, - мер Енергодара
21:59
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
До України піде капітал, як тільки тут будуть стабільні та передбачувані умови в економіці, - Жеваго
21:58
Енергодар, ЗАЕС
В Енергодарі немає укриттів на випадок інциденту на ЗАЕС, - мер
21:20
Оксана Забужко
Забужко пояснила, чому дала дозвіл на публікацію своїх творів російською
21:12
вступна кампанія
Вступ-2023: для абітурієнтів на окупованих територіях запрацювала гаряча лінія
20:59
Будинок мера Л'Ай-ле-Роз після нападу
Погроми у Франції: будинок мера одного з передмість Парижу намагалися підпалити, постраждали його дружина й дитина
20:58
Європа планує вийти з ядерної угоди з Іраном, - ЗМІ
20:55
З важкими боями ЗСУ просуваються на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Маляр
20:39
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Все, на що скаржиться малий і великий бізнес, крім війни - це некомпетентні дії держави, - Жеваго
20:24
змія
У фонтані в середмісті Дніпра помітили пітона
20:20
Оновлено
там співають пісню Лепса
З кафе на Київщині вигнали дівчину, якій не сподобалося, що там співають пісню Лепса. Нацполіція виписала штраф
20:08
OPINION
Юлія Бориско
Любов вміє просити вибачення. Егоїзм — ні
19:59
Оновлено
Олександр Хижняк
Україна здобула 41 нагороду: Який вигляд має підсумковий медальний залік Європейських ігор-2023
19:58
ЗСУ протягом дня знищили 22 артзасоби та 2 системи ППО ворога, - Генштаб
19:40
Крим - це Україна
"Погода буде штормова": Міноборони попередило, що цього літа "небажаним гостям" не варто їхати в Крим
19:28
Оновлено
Наслідок удару по багатоповерхівці у Херсоні. 2 липня 2023 року
Російська армія знову обстріляла Херсон, четверо людей поранено
18:48
У Харкові водій образив пасажирку
"України не існує... Їдь на "западенщину". У Харкові водій образив пасажирку й мусив вибачатися
18:43
Партнерський матеріал
Чи можна вилікувати безпліддя
Чи можна вилікувати безпліддя?
18:42
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 2 липня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
18:28
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Путін боїться перевороту в армії, але переворотом вже заразився народ, — Фейгін
18:10
США Японія
США тимчасово передислокували винищувачі з Аляски до Японії
18:09
протести у Франції
У Швейцарії затримали підлітків, які розбили вітрини на знак підтримки заворушень у Франції
18:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Як народжується український Моссад
17:53
У Краснодарському краї РФ пролунав вибух біля військового аеродрому
17:28
кролик
Канада заборонила тестування косметики на тваринах
17:16
Інтерв’ю
путін, путлер
Путін втратив владу і не може більше шантажувати ядерною палкою, — Піонтковський
17:10
Володимир Зеленський
Росія більше не диктуватиме умови у Чорному морі, - Зеленський
17:05
російський військовий корабель
Росіяни не підпливають до Одеси ближче ніж на 100 морських миль, - Неїжпапа
16:35
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
Іран не відправлятиме до Швеції нового посла на знак протесту проти спалення Корану в Стокгольмі
16:17
Александар Вучич
Президент Сербії Вучич пов'язав плани Косова щодо сербів з контрнаступом ЗСУ
16:11
Огляд
IRIS-T SLM
Що таке IRIS-T SLM і як німецькі комплекси покращать ППО України
16:07
OPINION
Якуб Логінов
У Татрах відкрили всі туристичні стежки
16:05
Georgian Airways
Кількість польотів між Москвою і Тбілісі зростає до 24 рейсів на тиждень
16:04
Кордон Польщі з Білоруссю
Польща посилить кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських
15:41
На фото: Володимир Зеленський
Зеленський прибув на Одещину
15:28
ППО
В Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ
15:00
Ексклюзив
ЛУКОЙЛ
У Росії можуть виникнути проблеми з пальним, - економіст Ус
14:47
У Бучі встановили меморіал на пошану 501 жителя, вбитого під час окупації
14:18
Олексій Неїжпапа
Як корвет "Іван Мазепа". ВМС України матимуть чотири нових бойових кораблі
14:08
Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV