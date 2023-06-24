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Пригожин погодився зупинити рух колон на Москву

24 червня, 2023 субота
20:16
Війна з Росією Євген Пригожин

Ввечері у суботу, 24 червня 2023 року, наближений до адміністрації самопроголошеного президента Республіки Білорусь ТГ-канал "Пул першого" оприлюднив текст від пресслужби Олександра Лукашенка

У ньому йдеться про нібито готовність очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин домовився під час спілкування з Лукашенком.

При цьому, як наголошується, керівник Білорусі діяв "за погодженням" з Володимиром Путіним.

"Перемовини тривали протягом дня. Внаслідок чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язування кривавої бійні на території Росії. Євген Пригожин прийняв пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинення руху озброєних осіб компанії "Вагнер" на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги", - йдеться у пресрелізі.

"На даний момент на столі - абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер", - додає пресслужба Лукашенка.

Своєю чергою пресслужба Пригожина розмістила у мережі аудіозапис з такими його словами:

"Ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".

На яких умовах він погодився це зробити, про це керівник найманців з ПВК ""Вагнера" поки що не пояснив. Зокрема, не зрозуміло, що чекатиме міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу країни-агресора Валерія Герасимова, адже їхня відставка та покарання були вимогою №1 заколотників.

Йти далі на Москву він, за його словами, не хоче, бо тоді не уникнути кровопролиття.

"ПВК "Вагнер" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на "марш справедливості". За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом", - сказав Євген Пригожин.

  • Усе, що стосується збройного заколоту Пригожина проти Путіна, відображається тут - у нашій спеціальній текстовій трансляції.
Росія
Олександр Лукашенко
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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