Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Пригожин у Білорусі закликав вагнерівців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній"

Пригожин у Білорусі закликав вагнерівців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній"

19 липня, 2023 середа
18:11
Війна з Росією Євген Пригожин

Євген Пригожин вступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній"

Про це пише телеграм-канал "Оркестр Вагнера".

Пригожин заявив, що ПВК "зробила дуже багато для Росії" і привітав найманців з прибуттям до Білорусі. Він також наголосив, що вагнерівцям не варто брати участь у тому, що зараз відбувається на фронті.

"Те, що зараз відбувається на фронті - ганьба, в якій нам не потрібно брати участь. Дочекайтеся моменту, коли ми зможемо проявити себе на повну програму", - сказав фінансист ПВК.

Попри це він стверджує, що вагнерівці можуть у майбутньому знову взяти участь у війні Росії проти України.

"Готуємось, підвищуємо свій рівень і в новий шлях. Можливо, повернемося на СВО у той момент, коли ми будемо впевнені, що нас не змусять осоромити самих себе”, - каже Пригожин.

Окрім Пригожина, на заході виступив підполковник запасу Дмитро Уткін, з позивним Вагнер - саме його ім'я носить ПВК.

"Якщо хтось не знає, я і є той самий Вагнер. Найбільше дякую за виконану роботу, завдяки цій роботі ім'я ПВК Вагнера прогриміло на весь світ. Це не кінець, а лише початок! Найбільшої роботи у світі, яка буде виконана дуже скоро!", - каже він.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня до Білорусі прибула шоста колона з бійцями ПВК Вагнера.

Білорусь
Вагнергейт
Євген Пригожин
Читайте також:
збита ракета, Київ 9 травня
19 липня, 2023 середа
Ворог атакував Кропивницький ракетами
Ердоган і Путін
18 липня, 2023 вiвторок
Путін домовиться з Ердоганом щодо зерна, - Клімкін
Денис Шмигаль
18 липня, 2023 вiвторок
Уряд затвердив постанову про початок відбудови Каховської ГЕС
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 40.98
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
19 липня
19:38
фейк
Росія поширює фейк про перепродаж української зброї на чорному ринку
19:32
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Нардеп Чернєв назвав причину, з якої Німеччина не дає Україні ракети Taurus
19:30
Ferrexpo
Зарплати у гірничо-металургійному комплексі повернулись на довоєнний рівень, - gmk.center
19:06
окупанти в Криму
На Херсонщині росіяни переобладнали будинок культури на військовий шпиталь, - Генштаб
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 511 дня війни: у Криму пролунали вибухи, а ЗСУ на півдні відбили 1 км території
18:36
"Полісся", Геннадій Буткевич, Олександр Усик
Усик став футболістом новачка УПЛ "Полісся"
18:25
Міноборони РФ
РФ пригрозила вважати військовими цілями судна, що прямуватимуть до портів України
18:20
Дні Ідей на Рівненщині
Діалоги про розбудову майбутнього України: на Рівненщині відбувся День Ідей
18:07
F-16
Резніков: Думаю, перші навчання українських пілотів на F-16 розпочнуться в серпні
18:03
Педрінью, Шахтар
"Шахтар" оголосив про трансфер бразильця за 1 млн євро
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Гопник - він і в Африці гопник
17:43
Сергій Наєв
Понад 40 км протитанкового рову, більш ніж 30 тис. мінних пасток: Наєв розповів про посилення оборони Чернігівщини
17:42
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Людина-павук" Том Холланд заявив, що Ломаченко є його улюбленим боксером
17:34
ВПС України
Україна негайно потребує посилення можливостей для повітряної війни, - Київський безпековий форум
17:26
Ексклюзив
Карта бойових дій_1107
Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута й здадуться, - боєць батальйону "Свобода" Іваночко
17:23
Лео Варадкар
"Не могли порушити санкції": Дублін розслідує наявність ірландських деталей у російських "шахедах"
17:20
Частину України 20 липня очікує приємна прохолода: прогноз погоди від Наталки Діденко
17:16
Зеленський НАТО
Шахраї проводять стріми зі збором грошей від імені Зеленського
17:02
САУ 2С22 "Богдана"
"Повинні мати власну зброю": Резніков розповів про перспективи української САУ "Богдана" з калібром стандарту НАТО
16:56
тюрма
На Одещині до 15 років ув'язнення засудили зрадника, який передавав російським спецслужбам дані про ЗСУ
16:54
Оновлено
Адміністраторка USAID Пауер відвідала Бучу й ознайомилася із результатами єВідновлення
16:48
Іван Баканов
Ексголова СБУ Баканов отримав свідоцтво адвоката на Полтавщині
16:38
Оновлено
Дмитро Шавцов
Кулеба закликав МКС заарештувати голову Червоного Хреста Білорусі, який зізнався у депортації українських дітей
16:33
Оновлено
Путін
Путін візьме участь у саміті БРІКС онлайн. У ПАР поїде Лавров
16:32
Ексклюзив
Ракета "Калібр"
Зменшити виробництво ракет у РФ можна хіба що знищивши підприємства з їх виробництва, - головред Defense Express Катков
16:29
НАЗК
НАЗК перевіряє спосіб життя військкомів усіх рівнів
16:25
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ГУР попередило про підготовку Росією нових провокацій на ЗАЕС
16:23
міномет
Росія обстріляла садове товариство на Херсонщині: постраждала жінка
16:17
Анонс
"Бізнес із Андрієм Яніцьким": як піти з роботи і створити власний бізнес
16:11
Ексклюзив
Артилерія ЗСУ
ЗСУ переважають ворога у контрбатарейній боротьбі, - майор запасу НГУ Гетьман
16:09
рукопис
Учені виявили унікальні форми середньовічної літератури у рукописі XV століття
16:08
зубна паста
Учені знайшли альтернативу фтору в зубній пасті
16:06
OPINION
Віктор Бобиренко
Епатаж як управлінський метод
15:49
Ексклюзив
зерно, зернова угода
За минулий сезон аграрний експорт приніс в економіку України $20 млрд, - в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації Іващенко
15:45
електроенергія
"РФ атакуватиме й наступної зими": Міненерго веде перемовини щодо розширення можливостей імпорту електроенергії
15:40
Ексклюзив
Кримський міст
Удар по Кримському мосту свідчить про створення Україною ударної системи з дистанційним керуванням, - експерт Defense Express Заблоцький
15:35
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії заявив, що світ втомився від війни Росії в Україні
15:30
Анналена Бербок
Ракети Путіна б'ють і по найбідніших людях світу: очільниця МЗС Німеччини відреагувала на нічну атаку РФ по Одещині
15:02
Ексклюзив
ЗСУ
На Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ вирівняли ситуацію, але інтенсивність бойових дій найвища, - голова Сєверодонецької РВА
14:56
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Нічна атака на Україну: є руйнування на Одещині, Житомирщині, Херсонщині та Миколаївщині, постраждали щонайменше 13 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV