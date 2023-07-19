Про це пише телеграм-канал "Оркестр Вагнера".

Пригожин заявив, що ПВК "зробила дуже багато для Росії" і привітав найманців з прибуттям до Білорусі. Він також наголосив, що вагнерівцям не варто брати участь у тому, що зараз відбувається на фронті.

"Те, що зараз відбувається на фронті - ганьба, в якій нам не потрібно брати участь. Дочекайтеся моменту, коли ми зможемо проявити себе на повну програму", - сказав фінансист ПВК.

Попри це він стверджує, що вагнерівці можуть у майбутньому знову взяти участь у війні Росії проти України.

"Готуємось, підвищуємо свій рівень і в новий шлях. Можливо, повернемося на СВО у той момент, коли ми будемо впевнені, що нас не змусять осоромити самих себе”, - каже Пригожин.

Окрім Пригожина, на заході виступив підполковник запасу Дмитро Уткін, з позивним Вагнер - саме його ім'я носить ПВК.

"Якщо хтось не знає, я і є той самий Вагнер. Найбільше дякую за виконану роботу, завдяки цій роботі ім'я ПВК Вагнера прогриміло на весь світ. Це не кінець, а лише початок! Найбільшої роботи у світі, яка буде виконана дуже скоро!", - каже він.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня до Білорусі прибула шоста колона з бійцями ПВК Вагнера.