На кордоні між Білоруссю та РФ вивісили прапори Росії та ПВК Вагнера
У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера
Про це йдеться у їхньому дописі у Telegram.
За даними групи, на прикордонному переході "Дзвінчатка - Понятівка" на КПП, де проходять колони ПВК Вагнера, піднято їхній прапор.
"Судячи з фото, прапор найманців Пригожина піднято з боку РФ на КПП біля села Дубовичка (Смоленської області Росії, - ред.)", - додають у Беларускі Гаюн.
За їхніми словами, саме цей перехід розташований на трасі Р43, якою колона ПВК Вагнера рухалася у напрямку наметового табору біля села Цель, за 20 кілометрів від Осиповичів.
- Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР" і "ЛНР". Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.
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