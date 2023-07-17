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На кордоні між Білоруссю та РФ вивісили прапори Росії та ПВК Вагнера

17 липня, 2023 понедiлок
00:43
Світ ПВК Вагнера

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера

Про це йдеться у їхньому дописі у Telegram.

За даними групи, на прикордонному переході "Дзвінчатка - Понятівка" на КПП, де проходять колони ПВК Вагнера, піднято їхній прапор.

"Судячи з фото, прапор найманців Пригожина піднято з боку РФ на КПП біля села Дубовичка (Смоленської області Росії, - ред.)", - додають у Беларускі Гаюн.

За їхніми словами, саме цей перехід розташований на трасі Р43, якою колона ПВК Вагнера рухалася у напрямку наметового табору біля села Цель, за 20 кілометрів від Осиповичів.

  • Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР" і "ЛНР". Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.
Росія
Білорусь
Вагнергейт
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