На кордоні між Білоруссю та РФ вивісили прапори Росії та ПВК Вагнера

Про це йдеться у їхньому дописі у Telegram.

За даними групи, на прикордонному переході "Дзвінчатка - Понятівка" на КПП, де проходять колони ПВК Вагнера, піднято їхній прапор.

"Судячи з фото, прапор найманців Пригожина піднято з боку РФ на КПП біля села Дубовичка (Смоленської області Росії, - ред.)", - додають у Беларускі Гаюн.

За їхніми словами, саме цей перехід розташований на трасі Р43, якою колона ПВК Вагнера рухалася у напрямку наметового табору біля села Цель, за 20 кілометрів від Осиповичів.