Велика колона ПВК Вагнера прибула до Білорусі: у ДПСУ підтвердили інформацію

Про це пише Беларускі Гаюн.

"Сукупність чинників зазначає, що це колона ПВК Вагнера, яка вночі в'їхала до Білорусі з РФ у районі Кричева", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйска і потім – на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона вагнерівців рухається до наметового табору в селі Мета.

"За нашими даними, у колоні помічено мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, буханці та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ РБ", - зазначили в повідомленні.

Реакція України

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив інформацію про появу найманців ПВК Вагнера у Білорусі, пише Українська правда.

"Як ми повідомляли раніше, зважаючи на заяви і риторику білоруського керівництва в питанні прийому російських найманців та облаштування місць для їхнього розміщення не можна було виключати, що рано чи пізно в Білорусі вони все ж з’являться", - сказав Демченко.

Зокрема він зауважив, що Україна продовжує відстежувати ситуацію, аби розуміти всі місця, де вони будуть дислокуватися, яка кількість їх буде і які завдання вони виконуватимуть.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.