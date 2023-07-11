У Лукашенка заявили, що вагнерівці навчатимуть білорусів воювати

Про це пише БЕЛТА із посиланням на міноборони Білорусі.

"Після прибуття представників ПВК Вагнера та їхнього розосередження на полігонах для проведення занять і взаємного обміну досвідом особливу увагу приділять прийомам і способам ведення бойових дій збройними силами Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Міноборони заявило, що на полігонах Білорусі завершується підготовка та проведення бойового злагодження чергового комплекту підрозділів Збройних Сил Росії зі складу регіонального угруповання військ (сил).

Полігони збройних сил Білорусі готуються прийняти чергову зміну для спільної підготовки військовослужбовців Білорусі та Росії.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.