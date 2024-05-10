Бельгія виділить Україні €9 млн для відновлення енергетичної інфраструктури

Про це заявила міністерка зі співпраці з метою розвитку Бельгії Каролін Геннес, повідомляє RTBF.

"Енергетична інфраструктура України зруйнована, вона залишається дуже централізованою, що робить її вразливою. Саме тому ПРООН (Програма розвитку ООН, – ред.) наголошує на необхідності розвитку сталих і децентралізованих джерел енергії", - сказала Геннес.

Зазначено, що €9 млн Брюссель виділить на підтримку проєктів у межах Програми розвитку ООН, яка спеціалізується на питаннях економічного розвитку. За цією ініціативою Україна отримала перші електричні генератори від початку повномасштабного вторгнення Росії. Згодом також здійснювалися поставки запасних частин і обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, яку пошкодили окупанти.

"Через ООН Бельгія сприятиме ремонту енергетичної інфраструктури навколо міста Харкова, яке зараз зазнає щоденних бомбардувань з боку російської армії. Разом із військовою підтримкою ця підтримка допоможе зміцнити стійкість України", - наголосила бельгійська міністерка.