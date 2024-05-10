Бельгія виділить Україні €9 млн для відновлення енергетичної інфраструктури
Бельгія надасть Україні додаткову допомогу сумою €9 млн для відновлення пошкодженої внаслідок російських атак енергетичої інфраструктури
Про це заявила міністерка зі співпраці з метою розвитку Бельгії Каролін Геннес, повідомляє RTBF.
"Енергетична інфраструктура України зруйнована, вона залишається дуже централізованою, що робить її вразливою. Саме тому ПРООН (Програма розвитку ООН, – ред.) наголошує на необхідності розвитку сталих і децентралізованих джерел енергії", - сказала Геннес.
Зазначено, що €9 млн Брюссель виділить на підтримку проєктів у межах Програми розвитку ООН, яка спеціалізується на питаннях економічного розвитку. За цією ініціативою Україна отримала перші електричні генератори від початку повномасштабного вторгнення Росії. Згодом також здійснювалися поставки запасних частин і обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, яку пошкодили окупанти.
"Через ООН Бельгія сприятиме ремонту енергетичної інфраструктури навколо міста Харкова, яке зараз зазнає щоденних бомбардувань з боку російської армії. Разом із військовою підтримкою ця підтримка допоможе зміцнити стійкість України", - наголосила бельгійська міністерка.
- Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня оголосила про додаткову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.
- 10 травня стартували переговори між Бельгією та Україною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.37Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе