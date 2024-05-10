Україна й Бельгія розпочали переговори щодо безпекової угоди
Сьогодні, 10 травня, стартували переговори між Бельгією та Україною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
"Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки на виконання доручення президента Володимира Зеленського", - зазначено в повідомленні.
Країни обговорили текст проєкту безпекової угоди, окремі її положення, а також домовилися про наступний раунд переговорів. Наголошується, що результати першого етапу створюють "реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом".
"Ми цінуємо лідерство Бельгії в багатьох питаннях підтримки України як на двосторонньому рівні, так і в межах співпраці України з ЄС і НАТО на шляху до нашого членства", – сказав заступник глави ОП Ігор Жовква.
Згідно з положенням президента, переговорну делегацію України очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, а сьогоднішній раунд перемовин провів Ігор Жовква. Бельгійську делегацію очолив керівник кабінету прем’єр-міністра з питань безпеки та зовнішніх відносин Петер Моорс.
- 6 травня Україна провела четвертий раунд переговорів з Сполученими Штатами Америки щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
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