Україна й Бельгія розпочали переговори щодо безпекової угоди

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки на виконання доручення президента Володимира Зеленського", - зазначено в повідомленні.

Країни обговорили текст проєкту безпекової угоди, окремі її положення, а також домовилися про наступний раунд переговорів. Наголошується, що результати першого етапу створюють "реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом".

"Ми цінуємо лідерство Бельгії в багатьох питаннях підтримки України як на двосторонньому рівні, так і в межах співпраці України з ЄС і НАТО на шляху до нашого членства", – сказав заступник глави ОП Ігор Жовква.

Згідно з положенням президента, переговорну делегацію України очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, а сьогоднішній раунд перемовин провів Ігор Жовква. Бельгійську делегацію очолив керівник кабінету прем’єр-міністра з питань безпеки та зовнішніх відносин Петер Моорс.