Безпекова угода з США може бути підписана в травні, - ОП

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Голова ОП Андрій Єрмак висловив сподівання, що вдасться фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже у травні.

"Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу – відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця", – наголосив він.

Сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, а також визначили дату наступного раунду переговорів.