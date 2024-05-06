Безпекова угода з США може бути підписана в травні, - ОП
Україна провела четвертий раунд переговорів з Сполученими Штатами Америки щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
Голова ОП Андрій Єрмак висловив сподівання, що вдасться фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже у травні.
"Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу – відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця", – наголосив він.
Сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, а також визначили дату наступного раунду переговорів.
- 19 березня на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України були розпочаті переговори з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.
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