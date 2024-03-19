Україна розпочала переговори з Естонією щодо двосторонньої безпекової угоди
На виконання Спільної декларації G7 про підтримку України були розпочаті переговори з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
Про це повідомляє Офіс президента України.
Зазначено, що країни розпочали роботу над проєктом угоди, а також узгодили графік майбутніх переговорів.
"Важливо укласти сильні безпекові угоди з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну – у співвідношенні до свого ВВП – допомогу. Оскільки Естонія, Латвія та Литва також межують з агресором, наші безпекові зобов’язання однозначно мають бути обопільними", – сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
Відповідно до указу Володимира Зеленського, українську делегацію очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, а сьогоднішні переговори провів Ігор Жовква.
Делегацію Естонії очолила заступниця міністра закордонних справ Кюлліке Сілласте-Еллінг.
- 14 березня Україна розпочала переговори з Латвією щодо укладення безпекової двосторонньої угоди.
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