Україна розпочала переговори з Естонією щодо двосторонньої безпекової угоди

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначено, що країни розпочали роботу над проєктом угоди, а також узгодили графік майбутніх переговорів.

"Важливо укласти сильні безпекові угоди з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну – у співвідношенні до свого ВВП – допомогу. Оскільки Естонія, Латвія та Литва також межують з агресором, наші безпекові зобов’язання однозначно мають бути обопільними", – сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Відповідно до указу Володимира Зеленського, українську делегацію очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, а сьогоднішні переговори провів Ігор Жовква.

Делегацію Естонії очолила заступниця міністра закордонних справ Кюлліке Сілласте-Еллінг.