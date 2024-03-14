Україна розпочала переговори з Латвією щодо безпекової двосторонньої угоди
На виконання Спільної декларації G7 про підтримку України були розпочаті переговори з Латвією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
Про це повідомляє Офіс президента України.
Зазначено, що країни окреслили зміст угоди, ключові елементи й тематичні блоки. Також сторони узгодили графік майбутніх переговорів.
"Українську делегацію, відповідно до указу президента України, очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішні переговори провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. До складу делегації також увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України тощо", - проінформували в ОП.
Зазначено, що Україна перебуває у стані таких переговорів з вісьмома державами: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією, а також ЄС.
Водночас підписано вже 7 безпекових угод з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Канадою, Данією, Італією та Нідерландами.
"Завданням України залишається, щоб кожна така угода зміцнювала нашу державу, наближала перемогу та додавала сили міжнародному праву й правопорядку", - резюмували в ОП.
- 6 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій.
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