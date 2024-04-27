Посилення ППО України: Бельгія виділить 200 млн євро та ракети

Її слова на пресконференції цитує бельгійський телеканал RTBF.

За словами Дедондер, Бельгія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів (не уточнивши, які саме та скільки), а також виділить 200 мільйонів євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.

"Ми залишатимемося мобілізованими протягом наступних тижнів, щоб підтримати Україну. Наше послання залишається незмінним: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться", – додала голова бельгійського Міноборони.

Раніше вона, а також прем’єр Бельгії Александр Де Кроо анонсували прискорене постачання Україні власних винищувачів F-16, яке відбудеться до кінця 2024 року, а не з 2025-го, як планувалось раніше.