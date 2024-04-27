Посилення ППО України: Бельгія виділить 200 млн євро та ракети
Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня оголосила про додаткову допомогу з посилення української протиповітряної оборони
Її слова на пресконференції цитує бельгійський телеканал RTBF.
За словами Дедондер, Бельгія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів (не уточнивши, які саме та скільки), а також виділить 200 мільйонів євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.
"Ми залишатимемося мобілізованими протягом наступних тижнів, щоб підтримати Україну. Наше послання залишається незмінним: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться", – додала голова бельгійського Міноборони.
Раніше вона, а також прем’єр Бельгії Александр Де Кроо анонсували прискорене постачання Україні власних винищувачів F-16, яке відбудеться до кінця 2024 року, а не з 2025-го, як планувалось раніше.
- Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.
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