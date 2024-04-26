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Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 уже цьогоріч

26 квітня, 2024 п'ятниця
21:29
Світ F-16

У Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але поки що не відомі точні терміни

Про це повідомили на пресконференції прем'єр-міністр Александер Де Кроо та міністерка оборони Людівін Дедондер, передає BRF.

Очільниця бельгійського міністерства оборони підкреслила, що відправлення F-16 Україні має відбутися "якомога швидше". Вона запевнила, аби держава вже цього року отримала винищувачі, буде зроблено все можливе.

Водночас Дедондер наголосила, що поставки винищувачів Україні не вплинуть на обороноздатність Бельгії.

Водночас прем’єр Де Кроо зауважив, що надання F-16 Україні фінансуватиметься за рахунок відсотків від заморожених активів РФ, а не завдяки коштам платників податків Бельгії.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

18 березня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті.

22 березня стало відомо, що перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

29 березня уряд Бельгії на засіданні схвалив рішення щодо виділення €100 млн для України на обслуговування винищувачів F-16.

Теги:
Україна
зброя
Бельгія
Війна з Росією
F-16
допомога Україні
зброя для України
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