Прем'єр Нідерландів Рютте заявив, що процес передачі Україні винищувачів F-16 йде за графіком
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у суботу, 17 лютого, заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком
Про це Рютте повідомив у коментарі Радіо Свобода на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Прем'єр наголосив, що Нідерланди сподіваються передати Україні винищувачі "якомога швидше".
"Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини", - сказав Рютте.
За його словами, українці можуть розраховувати на щонайменше 24 винищувачі F-16.
"Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але – не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими", - додав нідерландський прем'єр.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.
11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.
12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.
На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році.
8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.
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