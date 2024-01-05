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У Пентагоні окреслили, коли українські льотчики завершать навчання на F-16

5 січня, 2024 п'ятниця
03:41
Війна з Росією

Українські льотчики, які проходять навчання на винищувачах F-16 у США, як очікується, завершать її до кінця 2024 року

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, пише "Європейська правда".

За словами представника міноборони США, група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Аризона.

"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (прим. - навчання) може тривати від 5 до 8 місяців. Тож очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання, але конкретніших строків назвати не можу", – йдеться у заяві Райдера.

Що відомо про F-16 для України

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.

За твердженням міноборони Естонії, Україна, найімовірніше, мала отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.

26 грудня перша група українських пілотів завершила базову підготовку з польотів на F-16 у Великій Британії: зараз вони навчаються керувати винищувачами у Данії.

Світ
Україна
США
F-16
Військові новини
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