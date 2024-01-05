У Пентагоні окреслили, коли українські льотчики завершать навчання на F-16

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, пише "Європейська правда".

За словами представника міноборони США, група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Аризона.

"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (прим. - навчання) може тривати від 5 до 8 місяців. Тож очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання, але конкретніших строків назвати не можу", – йдеться у заяві Райдера.

Що відомо про F-16 для України

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.

За твердженням міноборони Естонії, Україна, найімовірніше, мала отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.

26 грудня перша група українських пілотів завершила базову підготовку з польотів на F-16 у Великій Британії: зараз вони навчаються керувати винищувачами у Данії.