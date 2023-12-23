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В ISW заявили, що Україна може отримати F-16 до кінця року

23 грудня, 2023 субота
05:36
Війна з Росією F-16

Україна, за твердженням міноборони Естонії, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Американські аналітики нагадали, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив 22 грудня під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, що уряд Нідерландів підготує перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні.

"Хоча Рютте не підтвердив терміни поставки F-16, у нещодавньому стратегічному документі міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже взяли на себе зобов'язання передати Україні F-16 "до кінця року", - роблять висновок аналітики ISW.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у  небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їх кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

1 листопада у Пентагоні заявили, що навчання в Аризоні може тривати від 5 до 9 місяців.

П'ять нідерландських винищувачів F-16 7 листопада прибули до Румунії, де незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів.

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із бельгійською колегою Людивін Дедондер: вони обговорили передачу Україні винищувачів F-16 та підготовку пілотів.

Президент України Володимир Зеленський 22 грудня повідомив, що Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні винищувачів F-16.

F-16
зброя для України
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