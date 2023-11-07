Нідерланди перекинули у Румунію перші F-16 для навчання пілотів з України
П'ять нідерландських винищувачів F-16 вирушать у вівторок, 7 листопада, до Румунії, де на авіабазі Фетешті (Fetești) незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів
Про це повідомляє міноборони Нідерландів.
Згідно з повідомленням на сайті відомства, Нідерланди виступили з ініціативою створення центру й надали для цієї мети від 12 до 18 винищувачів F-16. Літаки залишаються власністю Нідерландів.
"Разом із Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль зі створення потенціалу F-16 для України", - йдеться в повідомленні.
Раніше було оголошено, що Lockheed Martin забезпечить навчання й технічне обслуговування літака.
Навчальний центр у Румунії спочатку використовує літак для підвищення кваліфікації найнятих інструкторів F-16. Потім відбувається навчання пілотів.
"Незабаром відбудеться урочисте відкриття навчального центру", - повідомили в Міноборони.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16
11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.
12 жовтня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що нідерландські винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські льотчики, протягом кількох тижнів вирушать до нового навчального центру в Румунії.
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