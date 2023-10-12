Нідерланди відправлять F-16 до Румунії: українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів

Про це повідомляє NL Times.

За словами Оллонгрен, створення навчального центру з підготовки на F-16 у Румунії "йде дуже добре".

"Ми сподіваємось передати Румунії від 12 до 18 літаків (F-16, – ред.) протягом кількох тижнів, а це означає, що центр може розпочати свою роботу", – додала міністерка.

Глава Міноборони Нідерландів не змогла уточнити, коли її держава передасть Україні перші F-16, але нагадала, що йдеться про 24 винищувачі, решта з яких буде використана для навчальних цілей.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив, що українські пілоти, які зараз проходять програму підготовки за кордоном, уже за кілька тижнів розпочнуть польоти на F-16.

Зараз українські пілоти, які "перебувають на навчанні в США та інших країнах”, вже проходять тренажерну підготовку. Йдеться про тренування на симуляторах, які відтворюють кабіну пілота.

"Це повноцінний літак фактично, 100% відтворена кабіна пілота. І вже виконують вони більш реалістично ті всі завдання, які їм ставлять інструктори. Я думаю, за кілька тижнів будуть польоти з інструктором на реальних літаках. Думаю, що це можливо", – наголосив Ігнат.

Він додав, що у кожного пілота – індивідуальна програма підготовки. Тому хтось раніше сяде на реальний літак, а хтось пізніше.

Ігнат повідомив, що непросто перенавчитися на західний винищувач із радянського літака, який проєктували ще в 1970 році. А тому потрібен час.

"Навіть якщо це буде весна (коли F-16 з’являться в Україні, – ред.), то скільки вже до тієї весни? Зрозуміло, що важко на фронті, але треба дочекатись", – заявив речник.

Юрій Ігнат також підтвердив, що Україна виконує “домашнє завдання” з підготовки інфраструктури для застосування винищувачів F-16.

За словами речника, під час бойових дій неможливо робити інфраструктуру, "як у мирний час, щоб там все гарно сяяло". Головне зараз – щоб усе працювало, щоб винищувачі могли сісти на посадкову смугу, щоб для них були укриття і ворог не міг знищувати літаки. Крім того, Україна працює над налагодженням засобів управління F-16 та зв’язком.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.