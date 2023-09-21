В уряді Бельгії припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року

Про це пише бельгійське видання VRT.

"Віцепрем’єр федерального уряду Бельгії Девід Кларінвал (David Clarinval) в інтерв’ю заявив, що Бельгія може передати Україні від двох до чотирьох бойових літаків F-16 наступного року. Раніше міністерство оборони Бельгії заявляло, що буде неможливим поставляти ці літаки для України,… оскільки вони потрібні для захисту повітряного простору Бельгії та виконання місій в рамках НАТО з патрулювання східних кордонів ЄС у країнах Балтії", - пише видання.

Як зазначається у публікації, військово-повітряні сили Бельгії наразі мають 45 військових літаків F-16. Всі вони досягнуть граничного терміну використання протягом наступних 5-6 років, та будуть списані. З наступного року Бельгія почне отримувати 4-5 нових винищувачів F-35 щорічно, які мають поступово замінити літаки F-16.

"Це означає, що ті літаки F-16, які все ще матимуть наявні години польоту, можуть поступово вивільнятися, і їх передання Україні є одним із варіантів. Водночас будь-яке рішення щодо цього має приймати федеральний уряд Бельгії", - йдеться у публікації VRT.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.

Водночас у Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії.

Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, бо вони застарілі й перебувають у поганому стані. Такі літаки є небезпечними для експлуатації.