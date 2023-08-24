Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Норвегія може надати Україні винищувачі F-16, – TV2

Норвегія може надати Україні винищувачі F-16, – TV2

24 серпня, 2023 четвер
13:12
Світ F-16

Норвегія вирішила слідом за Данією та Нідерландами подарувати Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16

Про це виданню TV2 повідомили кілька поінформованих джерел.

Таким чином Норвегія стає третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки F-16. При цьому їхня кількість не уточнюється.

У своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розмістив емодзі з натяком на рішення Норвегії.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре перебуває з офіційним візитом у Києві у четвер, на День Незалежності України, зазначає видання.

Винищувачі F-16 для України: що відомо станом на зараз

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.

Водночас у Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії.

Читайте також: Як винищувачі F-16 змінять баланс сил у повітрі над Україною 

Новини
Україна
Норвегія
зброя для України
Читайте також:
24 серпня, 2023 четвер
Українські війська досягли значних тактичних успіхів на Запоріжжі, - ISW
22 серпня, 2023 вiвторок
Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти
Ту-22М3
22 серпня, 2023 вiвторок
"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.85
    Купівля 37.85
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 41.18
    Продаж 42.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
13:53
Оновлено
Україна, прапор, Батьківщина мати
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
13:45
Обстріл Херсонщини
РФ вдарила по Миколаївці на Херсонщині, постраждав місцевий житель
13:36
Glovo
"Доставка безпечного майбутнього": Glovo разом з UNITED24 запустили функцію донатів на авто для розмінування України
13:26
Оновлено
Андрій Юсов
У Криму відбулася битва за участю авіації. У ГУР заявили, що провели спецоперацію на півострові
12:46
H&M
Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні
12:39
Ексклюзив
Батьківщина-мати
"Батьківщина-Мати" так і залишиться радянським символом, навіть після появи тризуба: В'ятрович про перейменування монумента
12:34
Оновлено
Харківщина
Російські терористи за добу обстріляли 9 регіонів України: 5 загиблих, 28 поранених
12:31
На фото: Монета "Сміливість бути. UA"
"Сміливість бути. UA": НБУ презентував пам’ятні монети до Дня Незалежності України
12:21
Bayraktar TB2
Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українським розвідникам ударний БПЛА
12:21
Морські дрони
Буданов: українські морські дрони-камікадзе паралізують російський флот у Криму, хоч і 60-70% їх знищують
12:16
Оновлено
Дніпро
Росіяни вночі вдарили ракетами по Дніпру: 10 поранених, пошкоджені будинки, автовокзал та заправка
12:10
Google привітав з Днем Незалежності України святковим дудлом
12:04
OPINION
Вадим Денисенко
Або Путін збожеволів, або остаточно перестав бути самостійною фігурою
12:00
Інтерв’ю
Ольга Біщук
Військова ТРО Ольга Біщук: Втрати повинні змушувати українців пам'ятати, через що ми пройшли. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
12:00
Ексклюзив
Василь Шкляр
Письменник Шкляр: Українці переосмислять радянське минуле через 10-20 років
11:59
на фото наслідки обстрілу Херсона 24 серпня 2023 року
Росіяни обстріляли середмістя Херсона, серед поранених 7-річна дівчинка
11:51
БРІКС
Лідери БРІКС запросили 6 країн стати новими членами організації
11:46
імпорт електроенергії
Унаслідок ворожих обстрілів зупинилася одна з ТЕС, обладнання серйозно пошкоджено
11:17
долар
Долар у міжнародних платежах сягнув історичного максимуму, - SWIFT
11:15
Огляд
міжнародний огляд
Чи справді Пригожин загинув у авіакатастрофі, війна в Україні у центрі уваги саміту БРІКС. Акценти світових ЗМІ 24 серпня
11:04
катастрофа літака з Пригожиним
У Франції висловили "обґрунтовані сумніви" щодо причин катастрофи літака з Пригожиним
10:44
На фото: кадр з фільму "Бунтівний місяць"
Netflix опублікувала перший український трейлер фільму "Бунтівний місяць"
10:39
Новини компаній
ТМ "Моршинська" запустила соціальний проєкт "Щаслива країна майбутнього"
10:32
Наталія Гуменюк
ЗСУ пошкодили на Херсонщині три пускові установки росіян С-300
10:31
долар євро валюта обмін
Курс валют у День Незалежності: ціни на долар та євро
10:26
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Путін і Сі Цзіньпін прагнуть зробити з БРІКС антизахідний блок, але Індія й Бразилія опираються, - WP
10:26
Огляд
Євген Пригожин
Катастрофа літака з Пригожиним: що відомо і що це означає для України
10:12
військком
Депутати з автоматами: народні обранці яких партій найбільше воюють на фронті, - дослідження руху "Чесно"
10:07
OPINION
Ігор Попов
Трибунал щодо злочину агресії: чи вдасться покарати керівництво РФ
09:57
Анналена Бербок
МЗС Німеччини розчароване слабким ефектом економічних санкцій проти РФ
09:36
На фото: Президент України Володимир Зеленський
"Це свято вільних, сильних, гідних людей": Зеленський у День Незалежності подякував військовим, медикам, учителям та усім українцям
09:16
зброя зі стрічкою-прапором
"Свобода і гідність - головні цінності": Залужний та Сирський привітали українців з Днем Незалежності
09:06
путін
Хоче показати свою владу: Путін відвідав штаб росіян у Ростові, - розвідка Британії
09:00
Новини компаній
"Мавка. Лісова пісня" онлайн на SWEET.TV. Національна ексклюзивна прем’єра
08:56
кримські татари
У Криму росіяни проводять масові обшуки у кримських татар
08:49
Японія
Японія почала скидати в океан очищену радіоактивну воду з Фукусіми
08:39
ЗСУ війна
Окупанти зазнають великих втрат на Донеччині, ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку
08:25
Ту-22М3
У ГУР назвали кількість літаків Ту-22М3, які залишились у Росії
08:20
Каховська ГЕС, підтоплення
Уряд виділив мільярд грн на водозабезпечення регіонів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
08:02
OPINION
Віктор Андрусів
Убивство Пригожина: перші висновки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV