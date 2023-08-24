Норвегія може надати Україні винищувачі F-16, – TV2
Норвегія вирішила слідом за Данією та Нідерландами подарувати Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16
Про це виданню TV2 повідомили кілька поінформованих джерел.
Таким чином Норвегія стає третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки F-16. При цьому їхня кількість не уточнюється.
У своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розмістив емодзі з натяком на рішення Норвегії.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре перебуває з офіційним візитом у Києві у четвер, на День Незалежності України, зазначає видання.
Винищувачі F-16 для України: що відомо станом на зараз
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.
Водночас у Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії.
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