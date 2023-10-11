Данія передасть Україні перші F-16 на початку 2024 року, - міністр оборони
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року
Про це пише BAHA.
"Ми очікуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати Україні першу партію бойових літаків. Але треба ще багато працювати, щоб українці могли їх експлуатувати", - сказав він.
Міністр наголосив, що Україна має не тільки отримати винищувачі, але й мати можливість їх обслуговувати
"Моя чітка мета, щоб у першому кварталі 2024 року ми могли відправити в Україну перший бойовий літак. Але це залежить від підготовки пілотів, і не в останню чергу допоміжного персоналу, який має обслуговувати літаки", - додав Троельс Лунд Поульсен.
- Напередодні бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер повідомила, що країна передасть Україні винищувачі F-16 у 2025 році.
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