Міністерка оборони Бельгії розповіла, коли країна передасть Україні винищувачі F-16
Бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер повідомила, коли Бельгія передасть Україні винищувачі F-16: це станеться у 2025 році
Про це інформує RTL info.
За її словами, Бельгія у межах додаткової допомоги у 2025 році передасть Україні кілька винищувачів-бомбардувальників F-16. Точна кількість наданих літаків залежатиме від "нарощування наших нових можливостей F-35".
Крім того, країна готуватиме українських пілотів та запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 коаліції.
Міністерка вказала, що бельгійці тренуватимуть українців у Бельгії, Данії та, можливо, ще в одній з країн Європейського Союзу. Навчання на українській території наразі не розглядають.
"Ми перебуваємо в процесі надання допомоги Україні в модернізації її збройних сил. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просто оголосити про відправку кількох літаків F-16", - додала Дедондер.
- Напередодні міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з бельгійською колегою Людивін Дедондер. Вони обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування пілотів
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