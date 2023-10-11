Міністерка оборони Бельгії розповіла, коли країна передасть Україні винищувачі F-16

Про це інформує RTL info.

За її словами, Бельгія у межах додаткової допомоги у 2025 році передасть Україні кілька винищувачів-бомбардувальників F-16. Точна кількість наданих літаків залежатиме від "нарощування наших нових можливостей F-35".

Крім того, країна готуватиме українських пілотів та запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 коаліції.

Міністерка вказала, що бельгійці тренуватимуть українців у Бельгії, Данії та, можливо, ще в одній з країн Європейського Союзу. Навчання на українській території наразі не розглядають.

"Ми перебуваємо в процесі надання допомоги Україні в модернізації її збройних сил. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просто оголосити про відправку кількох літаків F-16", - додала Дедондер.