Умєров заявив, що провів продуктивну розмову з міністеркою оборони Бельгії щодо F-16

Про це Умєров написав у телеграмі.

За словами міністра оборони України, розмова була продуктивною.

"Обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів. Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та радою Україна-НАТО", - пише Рустем Умєров.