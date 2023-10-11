Умєров заявив, що провів продуктивну розмову з міністеркою оборони Бельгії щодо F-16
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з бельгійською колегою Людивін Дедондер
Про це Умєров написав у телеграмі.
За словами міністра оборони України, розмова була продуктивною.
"Обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів. Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та радою Україна-НАТО", - пише Рустем Умєров.
- 9 жовтня на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені данська прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен повідомила, що королівство намагається залучити більше країн до надання Україні західних літаків F-16.
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