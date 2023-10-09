"Повинні бути з Україною до кінця": прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16
На щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені данська прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен повідомила, що королівство намагається залучити більше країн до надання Україні західних літаків F-16
Про це інформує The Guardian.
"Ми повинні бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може стверджувати, що втомився від війни, поки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Вирішімо, що втоми від війни не буде в нашій трансатлантичній спільноті", – сказала прем'єрка.
Фредеріксен закликала країни НАТО надати Україні бойові літаки, заявивши, що поки українці не здаватимуться і боротимуться за свою свободу, країни Альянсу повинні показати сміливість і дати гарантію, що трансатлантична спільнота не змириться з війною.
За її словами, російський диктатор Володимир Путін помилився, думаючи, що слова підтримки України від НАТО не матимуть наслідків.
"Українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і скоро Україна також літатиме на наших F-16", - додала Фредеріксен.
Прем'єрка Данії також закликала делегатів з інших країн НАТО долучитися до коаліції, яка забезпечує винищувачі та необхідне навчання пілотів.
- У травні Данія приєдналася до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів та механіків на західних літаках. Тоді також стало відомо, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни.
- 19 вересня Поульсен заявив, що Данія передасть Україні ще 45 танків – 30 танків Leopard 1 і 15 танків Т-72.
- 2 жовтня стало відомо, що уряд Данії виділив 100 млн данських крон (13,4 млн євро) на спільну європейську закупівлю 155-мм артилерійських снарядів для України, постачання яких очікується у 2024 році в рамках роботи Європейського оборонного агентства.
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