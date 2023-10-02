Зброя для України: Данія виділить 13,4 млн євро на спільну європейську закупівлю артилерійських снарядів
Уряд Данії виділив 100 млн данських крон (13,4 млн євро) на спільну європейську закупівлю 155-мм артилерійських снарядів для України, постачання яких очікується у 2024 році в рамках роботи Європейського оборонного агентства
Про це повідомляє Міноборони Данії.
"Українці досі перебувають у ситуації гострої нестачі артилерійських боєприпасів. Ми повинні щось зробити і цим внеском Данія у співпраці з низкою інших країн ЄС бере відповідальність за постачання Україні 155-мм боєприпасів для артилерії. Данія сприятиме збільшенню спільних закупівель боєприпасів і залишається готовою підтримувати Україну в довгостроковій перспективі", – заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.
Закупівлі здійснюються в рамках діяльності Європейського оборонного агентства (EDA). Проєкт розрахований на 8 років. У рамках проєкту здійснюватимуться спільні закупівлі. При цьому держави-члени агентства мають індивідуальні позиції щодо бажання зробити внесок.
"Абсолютно важливо, щоб допомога Україні базувалася на широкій співпраці між країнами-союзниками – в тому числі через спільні закупівлі. Після скасування оборонного застереження ЄС минулого року Данія отримала можливість повною мірою брати участь у європейській оборонній співпраці, зокрема в EDA. Це сприяє як допомозі Україні, так і зміцненню данської та європейської безпеки в довгостроковій перспективі", - сказав Поульсен.
EDA очікує, що боєприпаси передадуть Україні в 2024 році.
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