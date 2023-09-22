Данія визнала, що більше половини наданих Україні танків несправні
Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен визнав, що 12 із 20 наданих Україні основних бойових танків Leopard 1 мають різного ступеня несправності
Про це пише TV 2.
У межах широкомасштабної співпраці з Німеччиною та Нідерландами Данія передала танки охопленій війною Україні. 20 з них прибули в країну, але тепер виявилося, що частина з них виявилися несправними.
У десяти танках є низка дрібних несправностей. Ці помилки виправляє українська сторона. Але два танки мають серйозні несправності.
Важливо зазначити, що раніше Україна відмовилася від 10 німецьких танків: вони були настільки зношені, що їх не можна було використовувати.
- Три країни оголосили в лютому, що передадуть 100 танків німецького виробництва "в найближчі місяці".
- Танки від Данії та Німеччини мали надійти на початку літа.
- У серпні Німеччина заявила про надання Україні 30 танків Leopard 1.
- 10 танків від Данії прибули до України 8 вересня.
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