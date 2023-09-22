Данія визнала, що більше половини наданих Україні танків несправні

Про це пише TV 2.

У межах широкомасштабної співпраці з Німеччиною та Нідерландами Данія передала танки охопленій війною Україні. 20 з них прибули в країну, але тепер виявилося, що частина з них виявилися несправними.

У десяти танках є низка дрібних несправностей. Ці помилки виправляє українська сторона. Але два танки мають серйозні несправності.

Важливо зазначити, що раніше Україна відмовилася від 10 німецьких танків: вони були настільки зношені, що їх не можна було використовувати.