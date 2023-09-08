До України прибули перші 10 зі 100 обіцяних Данією танків Leopard 1
Перші 10 основаних бойових танків Leopard 1 із партії, яку Данія пообіцяла ЗСУ, вже прибули до України. Водночас данські інструктори проводять навчання бійців
Про це пише The Guardian із посиланням на збройні сили Данії.
"Перші 10 танків прибули в Україну. І ще більше на шляху", – йдеться в заяві.
Данські війська в Німеччині навчають українських бійців користуватися цими танками, зазначили в ЗС країни.
"Я не сумніваюся, що це допоможе їм (українцям, - ред.) виграти оборонну битву, яку вони зараз ведуть", — заявив командувач армії Арпе Нільсен.
- Три країни оголосили в лютому, що передадуть 100 танків німецького виробництва "в найближчі місяці".
- Танки від Данії та Німеччини мали надійти на початку літа.
- У серпні Німеччина заявила про надання Україні 30 танків Leopard 1.
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