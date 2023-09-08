До України прибули перші 10 зі 100 обіцяних Данією танків Leopard 1

Про це пише The Guardian із посиланням на збройні сили Данії.

"Перші 10 танків прибули в Україну. І ще більше на шляху", – йдеться в заяві.

Данські війська в Німеччині навчають українських бійців користуватися цими танками, зазначили в ЗС країни.

"Я не сумніваюся, що це допоможе їм (українцям, - ред.) виграти оборонну битву, яку вони зараз ведуть", — заявив командувач армії Арпе Нільсен.