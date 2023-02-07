Нідерланди, Данія та Німеччина домовились передати Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1
Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю для того, щоби передати Україні близько сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.
"Нідерланди разом із Німеччиною та Данією забезпечать постачання Україні щонайменш сотні бойових танків Leopard-1A5. Вони потрібні українцям для опору російській агресії. Нідерланди зроблять фінансовий внесок та допоможуть персоналом", - зазначив він.
Паралельно заяву опублікувало Міноборони Данії, деталізувавши, що початково планують передати близько 80 машин, а перші танки будуть приведені у належний стан за кілька місяців. З неофіційної інформації данського DR, йдеться у тому числі про колишні данські "Леопарди", які у 2010 році зняли з озброєння і продали назад німецькому виробнику, де вони і залишаються на складах. Тепер Данія допоможе модернізувати їх, щоб передати Україні.
З'явилася також спільна заява трьох країн. "У подальші місяці Україна отримає щонайменш сотню Leopard 1A5, включно з необхідним логістичним забезпеченням та навчанням. Данія, Німеччина і Нідерланди надають модернізовані танки з промислових складів, перші будуть надані за кілька місяців… Ініціатива включає навчання на Leopard-1A5, а також надання запчастин і боєприпасів", - зазначають у комюніке.
Країни додають, що ініціатива відкрита для інших зацікавлених союзників і що Бельгія вже висловлювала інтерес до неї.
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