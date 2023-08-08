Країна-інкогніто викупила у Бельгії 50 танків Leopard 1 для України, - ЗМІ
Невідома країна придбала 50 танків Leopard 1, які були списані бельгійською армією, для України. Перші бойові машини вже були відправлені з Бельгії
Про це повідомляє бельгійське видання Business AM.
50 танків Leopard 1, які списані кілька років тому і зберігалися на складі в місті Турне, були придбані невідомою країною для України.
Повідомляється, що Бельгія не планувала передавати їх нашій країні, оскільки введення їх в експлуатацію було занадто дорогим.
За даними видання, країна продала танки OIP Systems по 15 тисяч євро за одиницю через нестачу ангарів для розміщення списаної техніки. Перші Leopard 1 вже відправляються в Україну через Німеччину та Італію після ремонту та оснащення новими системами озброєння.
Відомо, що поки що лише Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили про передачу Україні закуплені танки Leopard.
- Раніше Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні, до якого серед іншого увійшли 10 танків Leopard.
- У Польщі запрацював центр для ремонту українських танків Leopard.
- 24 липня Іспанія відправила з порту Сантандер судно з військовою та гуманітарною допомогою Україні. До пакета допомоги зокрема входять чотири танки Leopard 2A4, десять бронетранспортерів М-113, десять військових вантажівок, один бронемобіль та інше.
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