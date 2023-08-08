Про це повідомляє бельгійське видання Business AM.

50 танків Leopard 1, які списані кілька років тому і зберігалися на складі в місті Турне, були придбані невідомою країною для України.

Повідомляється, що Бельгія не планувала передавати їх нашій країні, оскільки введення їх в експлуатацію було занадто дорогим.

За даними видання, країна продала танки OIP Systems по 15 тисяч євро за одиницю через нестачу ангарів для розміщення списаної техніки. Перші Leopard 1 вже відправляються в Україну через Німеччину та Італію після ремонту та оснащення новими системами озброєння.

Відомо, що поки що лише Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили про передачу Україні закуплені танки Leopard.