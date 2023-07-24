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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Іспанія відправила Україні танки Leopard, бронетранспортери, боєприпаси та медичні авто

Іспанія відправила Україні танки Leopard, бронетранспортери, боєприпаси та медичні авто

24 липня, 2023 понедiлок
22:14
Війна з Росією Танк Leopard 2A4 іспанської армії

Вранці 24 липня Іспанія відправила з порту Сантандер судно з військовою та гуманітарною допомогою Україні

Про це повідомляє сайт міністерства оборони Іспанії.

До пакета допомоги зокрема входять чотири танки Leopard 2A4, десять бронетранспортерів М-113 (три з яких - для Держприкордонслужби), десять військових вантажівок (із них п'ять - для прикордонників), один багатоцільовий бронемобіль (для ДПСУ), три цивільні санітарні машини, один броньований санітарний автомобіль для військових госпіталів і один броньований цивільний санітарний автомобіль для прикордонників.

Міноборони Іспанії зазначає, що відправлені чотири Leopard 2A4 мають такі самі характеристики, як шість Leopard 2, передані Україні раніше.

Очікується, що Збройні Сили України отримають допомогу від Іспанії на початку серпня.

Раніше Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні, до якого серед іншого увійшли 10 танків Leopard.

У Польщі запрацював центр для ремонту українських танків Leopard.

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