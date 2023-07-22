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У Польщі запрацював центр для ремонту українських танків Leopard 2

22 липня, 2023 субота
22:59
Світ на фото: танк

У Польщі в місті Ґлівіце запрацював сервісний центр з обслуговування і ремонту українських танків Leopard 2

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Сервісний центр у Глівіце розпочав роботу! Перші два танки Leopard вже прибули з України на завод "Бумар", - написав він у твіттері.

Сервісний центр для ремонту танків Leopard 2 створений на основі підприємства Bumar-Labedy. Це підприємство має 20 років досвіду в обслуговування й ремонті польських Leopard 2 А4.

  • Міністр національної оборони Маріуш Блащак 26 квітня оголосив про те, що в Польщі відкриють сервісний центр для обслуговування українських танків Leopard 2.
Україна
Польща
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допомога Україні
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