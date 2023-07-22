У Польщі запрацював центр для ремонту українських танків Leopard 2
У Польщі в місті Ґлівіце запрацював сервісний центр з обслуговування і ремонту українських танків Leopard 2
Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Сервісний центр у Глівіце розпочав роботу! Перші два танки Leopard вже прибули з України на завод "Бумар", - написав він у твіттері.
Сервісний центр для ремонту танків Leopard 2 створений на основі підприємства Bumar-Labedy. Це підприємство має 20 років досвіду в обслуговування й ремонті польських Leopard 2 А4.
- Міністр національної оборони Маріуш Блащак 26 квітня оголосив про те, що в Польщі відкриють сервісний центр для обслуговування українських танків Leopard 2.
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