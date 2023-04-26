У Польщі відкриють центр для ремонту українських танків Leopard 2

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак пише Укрінформ.

Він розповів, що ще минулої п'ятниці разом з українськими та німецькими посадовцями підписав у Рамштайні угоду про створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard 2 України.

Блащак зазначив, що в Україну прибудуть два батальйони танків Leopard 2 моделей A4 та A6, які й обслуговуватимуться в Bumar-Labedy. Він також пояснив, що це підприємство має 20 років досвіду обслуговування і ремонту польських Leopard 2 А4.

Міністр оборони Польщі підкреслив, що є певні виклики для ремонту цих танків через обмежений доступ до запчастин. Для того, аби полегшити ситуацію, одним з підписантів угоди виступив німецький міністр, оскільки Німеччина є виробником танків Leopard.

“Я дуже хотів, щоб німці також відчували відповідальність, і цей процес відбувався швидко й ефективно”, - пояснює Блащак.