У Польщі відкриють центр для ремонту українських танків Leopard 2
Сервісний центр з обслуговування і ремонту українських танків Leopard 2 запрацює у Польщі, в місті Глівіце, на основі підприємства Bumar-Labedy вже у травні
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак пише Укрінформ.
Він розповів, що ще минулої п'ятниці разом з українськими та німецькими посадовцями підписав у Рамштайні угоду про створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard 2 України.
Блащак зазначив, що в Україну прибудуть два батальйони танків Leopard 2 моделей A4 та A6, які й обслуговуватимуться в Bumar-Labedy. Він також пояснив, що це підприємство має 20 років досвіду обслуговування і ремонту польських Leopard 2 А4.
Міністр оборони Польщі підкреслив, що є певні виклики для ремонту цих танків через обмежений доступ до запчастин. Для того, аби полегшити ситуацію, одним з підписантів угоди виступив німецький міністр, оскільки Німеччина є виробником танків Leopard.
“Я дуже хотів, щоб німці також відчували відповідальність, і цей процес відбувався швидко й ефективно”, - пояснює Блащак.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пропонує створити у країні "академію Himars", де навчатимуть користуватися цими артилерійськими системами.
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