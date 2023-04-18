Про це він написав у twitter.

Міністр зазначив, що сьогодні, 18 квітня, в Торуні проходить конференція Європейського ракетно-артилерійського саміту, на якій обговорять можливості створення такої академії.

"Ми хочемо, щоб у Польщі була створена Академія Himars, де проходитимуть навчання з використання цієї артилерійської системи. Сьогодні в Торуні проходить конференція Європейського ракетно-артилерійського саміту, де обговорюватимуться деталі цього проєкту. Перші Himars будуть доставлені до нас пізніше цього ж року", - пише Блащак.