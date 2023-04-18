Польща розпочала будівництво електронного бар'єра на кордоні з РФ
Польща розпочала будівництво електронного бар'єра на межі з Калінінградською областю РФ для кращого контролю за ситуацією на кордоні
Про це на пресконференції у вівторок повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський, повідомляє RMF 24.
"Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією", – повідомив Камінський.
Також зазначається, що електронний бар'єр, тобто систему камер і датчиків руху, встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де межу вже кілька років охороняють електронні пристрої.
Додається, що ділянка захисного бар'єра буде розділена на дванадцять функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.
Як запевнив Камінський, бар'єр на кордоні з Росією буде "неймовірно сучасним" – таким, як на кордоні з Білоруссю.
"Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі", – сказав він.
Зокрема зазначається, що на будівництво електронного бар'єра передбачили понад 373 млн злотих (понад $83 млн), у тому числі 42 мільйони злотих (понад $9 млн) – на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.
Також додається, що речниця Прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська повідомила, що будівельні роботи розпочалися в районі прикордонних застав у Безледах та Семпополі.
Перші роботи на прикордонній смузі дороги полягають у заливанні фундаменту стовпів для камер спостереження та прокладанні силових і передавальних кабелів.
- У жовтні 2021 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що стіна на кордоні з Білоруссю зводиться, аби захиститися від міграційного шантажу режимів Лукашенка та Путіна.
- 13 червня 2022 року польські прикордонники продемонстрували відео захисних споруд на кордоні з Білоруссю. Стіна наразі має протяжність 140 кілометрів.
- 2 жовтня 2022 року Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю, його протяжність склала 187 км, а висота - 5,5 м.
- 23 березня повідомлялося, що Польща збудувала 107 км загороджень на кордоні з російською Калінінградською областю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.16
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.6
- Актуальне
- Важливе