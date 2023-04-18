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Польща розпочала будівництво електронного бар'єра на кордоні з РФ

18 квітня, 2023 вiвторок
14:21
Війна з Росією польща кордон

Польща розпочала будівництво електронного бар'єра на межі з Калінінградською областю РФ для кращого контролю за ситуацією на кордоні

Про це на пресконференції у вівторок повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський, повідомляє RMF 24.

"Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією", – повідомив Камінський.

Також зазначається, що електронний бар'єр, тобто систему камер і датчиків руху, встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де межу вже кілька років охороняють електронні пристрої.

Додається, що ділянка захисного бар'єра буде розділена на дванадцять функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.

Як запевнив Камінський, бар'єр на кордоні з Росією буде "неймовірно сучасним" – таким, як на кордоні з Білоруссю.

"Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі", – сказав він.

Зокрема зазначається, що на будівництво електронного бар'єра передбачили понад 373 млн злотих (понад $83 млн), у тому числі 42 мільйони злотих (понад $9 млн) – на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону. 

Також додається, що речниця Прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська повідомила, що будівельні роботи розпочалися в районі прикордонних застав у Безледах та Семпополі. 

Перші роботи на прикордонній смузі дороги полягають у заливанні фундаменту стовпів для камер спостереження та прокладанні силових і передавальних кабелів.

  • У жовтні 2021 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що стіна на кордоні з Білоруссю зводиться, аби захиститися від міграційного шантажу режимів Лукашенка та Путіна.
  • 13 червня 2022 року польські прикордонники продемонстрували відео захисних споруд на кордоні з Білоруссю. Стіна наразі має протяжність 140 кілометрів. 
  • 2 жовтня 2022 року Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю, його протяжність склала 187 км, а висота - 5,5 м.  
  • 23 березня повідомлялося, що Польща збудувала 107 км загороджень на кордоні з російською Калінінградською областю.
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